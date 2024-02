Progetto “Sicilia meta dei miti”, il Parco Archeologico di Gela cerca case e terreni per un percorso di crescita territoriale a 360 gradi

“Cerchiamo case e terreni, vogliamo mettere a reddito il tuo immobile!”. È lo slogan dell’iniziativa promossa dal Parco Archeologico di Gela, per tutti i comuni della Provincia di Caltanissetta, nell’ambito del progetto “Sicilia meta dei miti” e del “Premio Ambasciatori nazionali”.

L’assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana on. dott. Francesco Paolo Scarpinato e il direttore del Parco Archeologico di Gela, arch. Luigi Maria Gattuso, sottolineano che si tratta di “un percorso in cui si creerà sviluppo nella filiera culturale, turistica, edile, agricola e forestale”.



Può partecipare chiunque e a qualsiasi titolo. L’invito è rivolto ai proprietari di immobili, archeologi, artigiani, commercianti, imprenditori, albergatori, ristoratori, associazioni, settore dello spettacolo. Tutti coloro – in sintesi – che abbiano una visione globale al fine di animare il territorio con un’offerta-domanda per avviare un’attività di sinergia con i principali attori del territorio.

Chiunque possieda una casa in campagna o in città, in centro o in periferia, nuova o antica, può avviare un’attività ricettiva (piccolo albergo, B&b, affittacamere, agriturismo, case vacanze) da mettere in rete con le altre. Lo scopo è quello di realizzare un sistema di albergo diffuso (case già esistenti) capace di valorizzare, con la presenza di turisti, la strategicità della nostra posizione geografica nell’ambito dell’intero territorio siciliano, che annovera importantissimi siti ed è meta del turismo archeologico mondiale.

Tutte le informazioni e le indicazioni per accedere all’iniziativa, che interessa il contesto territoriale e sociale del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sono disponibili sul sito www.parcoarcheologicodigela.it

“Finalmente – rimarcano Scarpinato e Gattuso – il patrimonio archeologico irrompe sullo scenario con un forte ruolo costruttivo e produttivo”.

Tutti i modelli necessari per partecipare si possono scaricare dai seguenti siti:

https://parchiarcheologici.regione.sicilia.it/gela/news/

https://www.parcoarcheologicodigela.it/home

siciliametadeimiti.com

F.to il Direttore

Arch. Luigi Maria Gattuso