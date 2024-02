Processo sul depistaggio Borsellino: il poliziotto indagato non risponde

– Il poliziotto Maurizio Zerilli, in servizio alla squadra mobile di Palermo e ritenuto dalla procura di Caltanissetta l’agente dei “121 non ricordo” al processo di primo grado per il depistaggio della strage di via D’Amelio, ha deciso di avvalersi della facolta’ di non rispondere.

Il prossimo 21 marzo Zerilli comparira’ dinnanzi al gip del tribunale di Caltanissetta perche’ accusato di depistaggio. Oggi pomeriggio doveva essere sentito dalla Corte d’Appello di Caltanissetta in merito alle relazioni redatte sui sopralluoghi effettuati nel giugno del 1994 con Vincenzo Scarantino, il falso collaboratore di giustizia.

Fonte: AGI