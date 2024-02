Ponte Stretto, Salvini ‘determinato’: “Avanti su opere, non ho paura di sinistra o giudici”

“Non avete idee dei ricorsi quando vuoi fare un’opera pubblica in Italia: la Tav, il Mose, il Tap, l’Alta velocità. Oggi ho letto che la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per il Ponte sullo Stretto di Messina. Finche mi fate fare il ministro vado in ufficio per fare le opere pubbliche che servono al Paese. Non saranno la sinistra, qualche giudice o qualche giornalista di sinistra a fermarmi o mettermi paura”.

Lo dice il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e segretario della Lega, Matteo Salvini, durante l’evento di chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le regionali in Sardegna.