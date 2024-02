Martedì grasso: sfilate di carnevale da Nord a Sud

Un martedi’ grasso di sfilate da Nord a Sud, da Ivrea ad Acireale, chiude in quasi tutta Italia le celebrazioni di Carnevale, tornate a pieno regime dopo gli anni bui del Covid. Quasi perche’ ci sono anche citta’, come Milano, dove le maschere continueranno a circolare fino al 17 febbraio, il sabato grasso del rito ambrosiano.

A Ivrea nel pomeriggio andra’ in scena la tradizionale Battaglia delle Arance, preceduta dalla Marcia del Corteo Storico e dalla sfilata dei Gruppi Storici ospiti. La citta’ piemontese si riempira’ di profumi e colori davanti a migliaia di turisti. In serata in tutti i rioni ci saranno i suggestivi roghi degli ‘scarli’, i pali rivestiti di erica secca simboli medievali del Carnevale. L’ultimo atto del Carnevale di Venezia sara’ invece la sfilata nel pomeriggio di otto grandi carri allegorici e 600 figuranti nelle strade di Zelarino, all’estremita’ nord-occidentale della conurbazione di Mestre. Per il martedi’ grasso a Viareggio sfileranno i 29 Corsi Mascherati, i carri allegorici del 151mo Carnevale della localita’ della Versilia che ogni anno attraversano i due celebri Viali a Mare.

Nel Lazio la sfilata piu’ attesa e’ quella di Ronciglione, il borgo del Viterbese di Marco Mengoni che ospita un Carnevale tra i piu’ antichi dell’Italia centrale. Alle 15.30 ci sara’ la Parata Storica degli Ussari, seguita dal Gran Carnevale dei Bambini e mascherate spontanee con i balli in piazza. In serata la rappresentazione della Morte di Re Carnevale che poi salira’ sul Globo Aerostatico. Nelle Marche spicca il Carnevale di Fano che si concludera’ alle 18,30 con la riconsegna delle chiavi della citta’ da parte di Rabachen (maschera di un nobile) e il rogo del Pupo, rito sacrificale in cui questa maschera tipica viene data alle fiamme come espiazione delle colpe collettive e individuali commesse durante l’anno.

A Napoli per il martedi’ grasso si terranno tante feste ‘diffuse’ nei quartieri e nelle citta’ vicine di Giugliano ed Afragola per il Carnevale Sociale della citta’ metropolitana. Ad Amalfi 11 l’Arsenale della Repubblica ospitera’ alle 11 uno spettacolo per le famiglie, “Che mondo e’ se Carnevale non c’e'”, con musica, attori, allegri pupazzi e Re Carnevale in persona. In Puglia il Carnevale di Putignano ha in programma il gran finale a partire dalle 19 con la parata del ‘Tonn Tonn Tonn Party’ e lo spettacolo dei “I Terraross”, suonatori e menestrelli della bassa Murgia. A seguire il rito del Funerale del Carnevale. In Sicilia l’appuntamento piu’ atteso e’ ad Acireale con una festa spettacolare che andra’ avanti fino alla notte con la proclamazione del carro vincitore e il simbolico rogo di Re Burlone. Nove le Associazioni culturali in concorso, divise in due categorie.

Fonte: AGI