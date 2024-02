Delia: Giunta Bancheri avvia i sopralluoghi per valutare i danni e richiedere lo stato di calamità

Effettuare i necessari sopralluoghi per valutare l’entità dei danni e avviare le procedure per il riconoscimento dello stato di calamità.

E’ questo in sintesi il contenuto dell’atto di indirizzo approvato dalla giunta municipale del comune di Delia per fronteggiare le conseguenze devastanti provocate dalla siccità che ha colpito il territorio nel periodo 2023-2024, comunicate dalla Coldiretti di Caltanissetta.

L’assenza di precipitazioni degli ultimi mesi – si legge nella nota – ha di fatto compromesso la campagna di produzione dei cereali e delle leguminose, oltre ai danni incalcolabili sull’intero comparto agricolo, con ripercussioni dirette anche sul comparto zootecnico. Il calo significativo della produzione foraggera, ha provocato il conseguente aumento dei costi di gestione e difficoltà di approvvigionamento.

<<In un momento di crisi ambientale senza precedenti – ha detto Gianfilippo Bancheri, abbiamo sentito il dovere istituzionale di farci portavoce delle gravi difficoltà patite dagli imprenditori e dagli agricoltori del settore agricolo, duramente colpito dall’assenza di precipitazioni degli ultimi mesi>>.

Non solo la produzione di grano duro è stata influenzata negativamente, ma anche colture vitali come pesche, ortaggi, mandorle, olivi e viti sono a rischio, con gli agrumi e le viti già gravemente colpiti.

Nella sua dichiarazione, il sindaco Gianfilippo Bancheri ha sottolineato l’urgenza di attuare le politiche e gli interventi necessari per affrontare la crisi, promuovendo inoltre un appello diretto ai livelli più alti del governo.

<<È essenziale che il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della Sovranità Alimentare, il Presidente della Regione Siciliana e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia forniscano risposte certe e immediate a un settore fondamentale per l’economia del nostro territorio, ha affermato il sindaco>>, evidenziando la necessità di un’azione congiunta e coordinata per superare questa emergenza.

Con l’approvazione di questo atto, il comune si è impegna a promuovere e attuare le azioni richieste, chiedendo ufficialmente il riconoscimento dello stato di calamità per salvaguardare il futuro dell’agricoltura locale e delle comunità che dipendono da essa. La situazione richiede comunque una risposta collettiva, per affrontare le sfide immediate e lavorare verso una visione di resilienza e sostenibilità a lungo termine.