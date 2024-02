Concorso Guardia di Finanza di 12 tenenti del ruolo “Tecnico-Logistico-Amministrativo”: istanze entro il 2 marzo

Concorso per il reclutamento in Guardia di Finanza di 12 Tenenti del ruolo “Tecnico-Logistico-Amministrativo”, per i cittadini italiani di età non superiore a 32 anni e in possesso di lauree attinenti alle seguenti specialità: “amministrazione” (n.2 posti), “telematica” (n.2 posti), “infrastrutture” (n.2 posti), “motorizzazione-sezione terrestre” (n.1 posto), “motorizzazione-sezione navale” (n.1 posto), “sanità” (n.2 posti) e “veterinaria” (n.2 posti).

Per maggiori informazioni e per presentare la domanda è possibile visitare il sito www.gdf.gov.it nella sezione concorsi online. Il termine ultimo è il 02 marzo 2024 alle ore 12.