Caltanissetta, Maria Noemi Passaro eletta presidente della I Commissione Affari Generali

A Palazzo del Carmine si sono svolte le elezioni del presidente della I commissione affari generali.

Con consenso unanime è stata eletta la consigliera MARIA NOEMI PASSARO, esponente del movimento politico SUD CHIAMA NORD.

“Grazie a tutti i colleghi dell’opposizione e della maggioranza per avermi accordato questo prestigioso incarico – ha commentato la neo eletta -. Sono profondamente grata per la fiducia che avete riposto in me. Il ruolo di presidente della I Commissione (Affari Generali) è di estrema importanza e comporta una serie di responsabilità fondamentali.

Tra queste responsabilità ci sono i rapporti istituzionali, l’attuazione e la revisione dello statuto, gli affari generali e legali, nonché la supervisione della polizia amministrativa e municipale. Per me, ricoprire questo incarico è un immenso onore e mi impegnerò con dedizione per portare avanti i lavori della commissione.

Finora, come membro semplice, ho dimostrato il mio impegno e la mia passione per il lavoro che svolgiamo. Ora, come presidente, sono determinato ad apportare modifiche significative allo statuto del Comune.

Mi impegnerò per favorire un ambiente di collaborazione e di dialogo tra i membri della commissione, sia dell’opposizione che della maggioranza. Sono consapevole delle sfide che ci aspettano e dell’importanza di lavorare insieme per il bene della comunità. Ringrazio ancora una volta tutti i colleghi per la fiducia accordatami e prometto di dedicare tutte le mie energie a svolgere al meglio questo incarico. Sarà un onore rappresentare la I Commissione (Affari Generali) e contribuire al progresso e allo sviluppo del nostro Comune.”