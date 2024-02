Caltanissetta, l’annuncio di Gambino su FB: “Finanziata la riqualificazione di via Borremans, presto l’inizio dei lavori”

Una bella notizia per i cittadini nisseni arriva direttamente dalla pagina Facebook del sindaco Roberto Gambino. Finalmente via Borremans, un vera groviera della viabilità nissena, sarà oggetto d’intervento per migliorarne la fruibilità e la sicurezza. Lo annuncia il primo cittadino di Caltanissetta in suo post su Facebook.

“Oggi la mia giunta ha approvato la delibera per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione della via Borremans.

L’intervento sarà interamente finanziato dall’Anas e rientra nelle risorse destinate alla 640. Questo rappresenta un passo significativo dopo anni di isolamento e difficoltà per i cittadini nisseni, poiché consentirà il ripristino di un’arteria vitale e secondo altissimi standard tecnici.

È un risultato importante ottenuto grazie alla determinazione dell’amministrazione e al sostegno dei cittadini, nonostante inizialmente non fossero previsti fondi nel progetto della 640.

I lavori inizieranno presto e siamo grati a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo risultato ,a partire dalla Prefettura. Un grazie particolare all’Anas che ha permesso il raggiungimento del risultato integrando le somme prima non previste .

È importante sottolineare – conclude Roberto Gambino nel suo post – che i fondi destinati alla messa in sicurezza della frana di Contrada La Spia, pari a 2,8 milioni di euro, saranno trasferiti al comune di Caltanissetta dall’Anas, come concordato durante l’ultimo incontro in Prefettura. Da oggi la viabilità della nostra città sarà più moderna e soprattutto più sicura”.