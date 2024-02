Caltanissetta. Il 23 febbraio Alessandro D’Avenia ospite al Liceo Scientifico “Volta” per la conclusione del “Progetto Lettura”

CALTANISSETTA. Sarà Alessandro D’Avenia il protagonista dell’evento “Resisti, cuore: la nostra Odissea”, che si terrà il prossimo 23 Febbraio presso l’Auditorium “G. Bufalino” e che conclude il “Progetto lettura” attivato presso l’I.I.S. “A.Volta”. Il progetto, fortemente sostenuto dal Dirigente scolastico Vito Parisi, è coordinato dalla prof.ssa Adriana Valenza in sinergia con il Dipartimento di materie umanistiche, e, durante gli scorsi anni scolastici, ha consentito agli studenti di incontrare scrittori di chiara fama, quali Simonetta Agnello Hornby e Dacia Maraini.

Quest’anno sarà D’Avenia, autore di molti best sellers, ad incontrare le classi quarte e quinte del “Volta”, le quali, sotto la guida dei docenti di Italiano, hanno avviato, fin dall’inizio dell’anno scolastico, un percorso di lettura, incentrato sull’ultima fatica editoriale dello scrittore, intitolata “Resisti, cuore”.

L’opera, edita da Mondadori, è stata concepita come una rilettura dell’Odissea omerica, i cui episodi principali e protagonisti più famosi vengono reinterpretati da D’Avenia in chiave moderna, esistenziale, personale. Scorrendo i capitoli, il lettore compie un percorso ricco di spunti di riflessione, inerenti vari aspetti della vita umana, quali la crescita, il dolore, la gioia, l’amore, rivivendo il viaggio, anzi il ritorno di Ulisse ad Itaca come una globale metafora dell’esistenza e dell’essere mortali.

Valore aggiunto dell’opera le considerazioni derivanti dall’esperienza scolastica di D’Avenia, docente di materie letterarie presso il prestigioso Collegio S. Carlo di Milano: lo scrittore, sempre attento verso l’universo adolescenziale, come nelle sue precedenti pubblicazioni, si sofferma spesso sul ruolo dell’insegnante e sul suo rapporto con gli studenti, fornendo stimoli pedagogici di profonda sensibilità.

Come spiega la prof.ssa Valenza, coordinatrice dell’attività, “la scelta di incentrare il progetto lettura su “Resisti, cuore” di Alessandro D’Avenia è stata dettata principalmente dall’indubbio carisma mediatico e comunicativo di uno scrittore inserito nel mondo della scuola, popolarissimo tra i giovani, autore di best sellers rinomati e tradotti all’estero, quali “Bianca come il latte, rossa come il sangue” e “Cose che nessuno sa ”, solo per citarne alcuni, dai quali sono state tratte pellicole cinematografiche di successo.”

Uno scrittore molto rappresentativo delle nuove generazioni, come dimostra la massiccia adesione degli studenti del “Volta” ad un progetto che valorizza la lettura come strumento di dialogo e di crescita.