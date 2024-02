Caltanissetta, Consiglio comunale: ecco cosa sarà discusso giovedì in aula

l presidente, Giovanni Magrì, ha convocato il Consiglio comunale di Caltanissetta, in seduta ordinaria, giorno 15 febbraio 2024, alle ore 18:00, nell’Aula consiliare di Palazzo del Carmine, per trattare i seguenti punti all’ordine del giorno:

1) Proposta di deliberazione n. 6 dello 02.02.2024: “Surroga della consigliera comunale Anna Maria Polidoro, dimissionaria”;

2) Proposta di deliberazione n. 7 dello 02.02.2024: “Convalida del Consigliere subentrato per surroga della consigliera dimissionaria Anna Maria Polidoro. Esame di eventuali situazioni di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità”.

La mancanza del numero legale comporterà la sospensione di un’ora della seduta. Qualora alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta verrà rinviata al giorno successivo, alla stessa ora, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

I cittadini che vogliono assistere alla seduta del Consiglio comunale, oltre che in presenza, possono farlo in streaming collegandosi alla piattaforma web: https://caltanissetta.consiglicloud.it.

