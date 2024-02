Caltanissetta. Centrodestra unito, il candidato sindaco Tesauro:”Non parlerò male del passato, sarà una campagna elettorale proiettata verso il futuro”

Niente personalismi ma un progetto di squadra. Così il deputato regionale Michele Mancuso alla presentazione del candidato sindaco di Caltanissetta del Centro destra Walter Tesauro. Sette liste delle quali 5 proposte da partiti in appoggio alla candidatura. Forza Italia, Fdl, lista del sindaco, lista per Caltanissetta, lista Lega, -Mpa, lista Nuova Dc, Lista Riprendiamo il Cammino questi i nomi al momento. Rispetto alle previsioni ancora i Moderati non hanno dato il loro assenso ufficiale all’ingresso nella coalizione. “Siamo per il dialogo con tutti ha detto -Michele Mancuso – attendiamo un incontro.”

Al tavolo seduta anche Giovanna Candura vice sindaco unica designazione al momento ufficializzata. Si sono stemperati gli animi e si sono presentati alla stampa uniti dopo i tumulti delle ultime settimane. “È stato un momento travagliato non semplice ma è stata trovata la chiusura del cerchio. -Ha detto Walter Tesauro-Mai un centro destra così unito dai tempi dell’avvocato Peppino Mancuso. La mia prima risposta è stata no quando mi è stato chiesto. Il peso era troppo grande. Poi parlando con la mia consigliera mia figlia se prendere l’impegno con il suo sostegno ho deciso di impegnarmi. Io in questa campagna elettorale non parlerò male di nessuno, non parlerò del passato. Ma del futuro.

” Un appello alle giovani intelligenze della città. “Coinvolgeremo nello stilare il programma perché non vadano via.” Il collegamento con il governo regionale e nazionale al centro di più interventi. La centralità di Caltanissetta e il turismo, tra i primi temi trattati. Il programma elettorale sarà presentato in contemporanea con la presentazione delle liste. Resta la regola del 5 per cento per la rappresentanza in giunta su questo Michele Mancuso è stato categorico. Si dimetterà da presidente del consorzio il giorno dell’accettazione della candidatura lo ha detto ufficialmente il candidato sindaco a scanso di equivoci.