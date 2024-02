Amministrative a Caltanissetta. Massimo Dell’Utri traccia le linee guida per il programma elettorale di “Noi Moderati”

Si è riunito il comitato cittadino del partito Noi Moderati per la condivisione delle linee guida del programma elettorale per le prossime elezioni amministrative a Caltanissetta , a tracciarne il percorso il coordinatore regionale Avv. Massimo Dell’Utri.

Come è noto da diversi mesi il gruppo politico “Noi Moderati” della città di Caltanissetta si è impegnato in una serie di momenti di confronto con l’obiettivo di individuare ed approfondire le tematiche di interesse della collettività della città di Caltanissetta.

Il progetto “Moderatamente” con i suoi 8 caminetti tematici, la creazione di un cantiere di lavoro con 15 “saggi” e una tavola rotonda per definire l’indirizzo politico per l’elezione della nuova l’amministrazione di Caltanissetta ha definito le priorità di intervento. Sono stati fatti anche diversi incontri con le varie componenti politiche di tutti gli schieramenti, anche se la nostra connotazione centrista e moderata non ci consentirà di fare accordi politici che vanno al di fuori del nostro abituale ambito politico.



Il comitato cittadino ha approvato il manifesto politico che verrà consegnato dai candidati nella lista dei Noi Moderati al candidato sindaco e ha individuato per il progetto politico tre proposte condivise che sono il frutto del lavoro sino ad ora portato avanti e che saranno la colonna portante del programma elettorale:

• VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO (integrazione e sviluppo sostenibile)

• UNIVERSITA’ E POLICLINICO (sostegno alle nuove generazioni e sviluppo economico)

• IDENTITA’ NISSENA (trasformare la città da luogo in destinazione)

Il programma ha una forte focalizzazione sulle tematiche giovanili con l’impegno, inoltre, di integrarlo con temi digital, di sviluppare i servizi innovativi per la cittadinanza, migliorare l’accesso al centro e ai luoghi ricreativi, più verde pubblico, intensificare gli eventi cittadini per creare opportunità di incontro e divertimento per adulti e bambini. Migliorare i servizi alla persona e sostenere lo sviluppo economico di tutte le categorie, integrare e non discriminare le fasce più deboli, efficientare gli uffici comunali con offerta ad elevato valore aggiunto, promuovere l’inclusione sociale la cura delle famiglie e della vecchiaia, migliorare l’attrattività e la ricettività, valorizzare la centralità come opportunità, migliorare la viabilità, sviluppare la progettualità delle periferie e tanto altro ancora. Infine, anche lo slogan: “Andiamo avanti”.