SUTERA. L’amministrazione comunale ha reso noto che è possibile presentare istanza per partecipare alla selezione dei nuovi volontari del servizio civile universale. Per il Comune di Sutera ci sono a disposizione 10 posti da volontario per 3 progetti differenti.

Da parte del Comune è stato anche precisato che, per la presentazione delle istanze, c’è tempo fino al 15 febbraio 2024. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico o il museo.