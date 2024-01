Un’Infermiera al pronto soccorso del Policlinico è stata aggredita da una donna di 34 anni che era in attesa per una visita. Spazientita per l’attesa la donna ha colpito l’operatrice sanitaria che ha dovuto far ricorso alle cure dei colleghi. Sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile che l’hanno denunciato per lesioni a incaricato di pubblico servizio.