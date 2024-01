Sicilia, rinvenuto il cadavere di un uomo in casa nel Siracusano: indagini in corso

Il cadavere di un uomo di 45 anni e’ stato trovato nella sua abitazione, in contrada Maeggio, nel territorio di Floridia, nel Siracusano. E’ stato un conoscente a dare l’allarme chiedendo l’intervento degli agenti di polizia di Siracusa. La vittima, un autotrasportatore originario di Siracusa, impiegato in una azienda di soccorso stradale, aveva in alcune parti del corpo delle piccole ustioni, non tali, secondo quanto emerge in una prima ricostruzione, da causarne il decesso.

Nel corso della perquisizione nella casa, gli agenti avrebbero rinvenuto un biglietto d’addio, presumibilmente scritto dal 45enne. Restano da capire le ragioni per cui l’uomo ha perso la vita, per questo la procura di Siracusa ha disposto il sequestro della salma per consentire al medico legale di compiere l’autopsia.

Contestualmente, sono stati avviati gli interrogatori di parenti, amici e colleghi di lavoro del 45enne per accertare se l’uomo avesse dei problemi sia di natura medica sia psicologica.