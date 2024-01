Sicilia, rapina un supermercato e fugge con l’auto della madre: arrestato dai Carabinieri

Giuseppe Ardizzone, 41 anni, è stato arrestato da Carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò per rapina aggravata nell’ambito delle indagini sull’assalto, il 20 ottobre scorso, a un supermercato del paese etneo. Nei suoi confronti è stato eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di CATANIA su richiesta della locale Procura distrettuale. Secondo l’accusa, Ardizzone sarebbe il bandito che, col volto travisato e impugnando una revoltella, avrebbe rapinato un supermercato del corso Italia di Paternò generando il panico tra clienti e dipendenti del punto vendita.

L’uomo avrebbe puntato l’arma contro il cassiere minacciandolo di fare fuoco se non gli avesse consegnato il denaro. Una volta avuti i soldi in cassa, circa 400 euro, sarebbe fuggito, prima a piedi e poi a bordo di un’utilitaria parcheggiata poco distante, il cui numero di targa è stato parzialmente annotato da una passante. Grazie anche alla visione di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza i Carabinieri, in poco meno di 24 ore, sono risaliti al proprietario dell’auto, che è la madre del 41enne, risalendo a lui. Militari dell’Arma hanno anche recuperato la pistola, una scacciacani priva di tappo rosso, e il passamontagna utilizzati per l’assalto, che erano stati nascosti sotto alcune pietre ai piedi di piante di ficodindia in località Cesarea.

Le risultanze investigative dei Carabinieri di Paternò alla Procura Distrettuale di CATANIA hanno consentito al gip di emettere il provvedimento cautelare a carico di Ardizzione che è stato condotto in carcere.