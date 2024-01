Sicilia, precipita mentre ripara il condizionatore: muore 53enne

Un uomo di 53 anni, Ernesto Zodda, e’ morto a Messina cadendo dal secondo piano di una palazzina mentre stava tentando di riparare un climatizzatore. L’incidente si e’ verificato nella zona di Paradiso. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto, si tratterebbe di un incidente domestico: l’uomo stava effettuando dei lavori di manutenzione su un climatizzatore che si trova sul balcone al secondo piano di una palazzina.

All’improvviso, per cause che sono in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Per lui non c’e’ stato nulla da fare. Sono intervenuti anche gli agenti delle Volanti per gli accertamenti sulla dinamica. L’uomo lascia la moglie ed una figlia