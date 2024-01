Sicilia, On. Catania: “Approvata la finanziaria, contributi straordinari agli allevatori nisseni”

Appena approvata la finanziaria della regione siciliana 2024-2026.

“Stanco dopo 24 ore ininterrotte di lavoro in aula per l’approvazione della finanziaria regionale, ma estremamente soddisfatto per essere riuscito a far approvare all’Assemblea regionale siciliana un articolo che prevede un contributo straordinario di 550 mila eur in favore dei nostri allevatori della provincia di Caltanissetta per contrastare il caro materiali – ha commentato l’On. Giuseppe Catania, Vicepresidente Commissione Attività Produttive all’Assemblea Regionale Siciliana per il Gruppo Fratelli d’Italia -. Ringrazio il Governo Schifani ed il Presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno, per avere sostenuto la mia battaglia. Dopo 21 anni la Regione Siciliana approva la legge finanziaria entro i termini di legge, evitando così il ricorso all’esercizio finanziario provvisorio”.