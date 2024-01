Sicilia, Droga: due pusher minorenni inseguiti e catturati

Sono due minorenni i pusher arrestati dai carabinieri a Catania per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa, hanno visto due giovanissimi affaccendati ad intrattenere brevi conversazioni con conducenti di veicoli che, a turno, transitavano e poi si fermavano solo per pochi secondi con i due giovani.

Si trattava di cessioni di droga in cambio di denaro. I due ragazzi sono stati presi al termine di un inseguimento a piedi: la perquisizione ha fatto venire alla luce 59 involucri di cocaina per un peso totale di 18 grammi, nonche’, la somma di denaro di 550 euro, ritenuto provento dello spaccio.

Uno dei due aveva anche radio ricetrasmittente, utilizzata per tenere i contatti con una rete di complici. I due sono stati collocati in una comunita’ alloggio per minori fuori provincia.