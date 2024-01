Sicilia, arrestato spacciatore ‘social’: proponeva vendita a clienti con messaggi e nascondeva droga in casa di nonna

Spacciatore ‘social’ arrestato da carabinieri a Catania Proponeva vendita a clienti con messaggi, droga in casa di nonna (ANSA) – Catania, 19 GEN – Uno spacciatore di 20 anni è stato arrestato da Carabinieri della squadra Lupi del comando provinciale di Catania nel rione Picanello. Il giovane proponeva la vendita dello stupefacente e illustrava ai clienti prezzi e modalità di consegna utilizzando la messaggistica social. Durante una perquisizione nella casa della nonna, con cui viveva, militari dell’Arma hanno trovato un marsupio con 44 dosi di marijuana ‘amnesia per complessivi 150 grammi circa e sette dosi di marijuana ‘skunk’, del peso di 20 grammi. Oltre alla droga, nel marsupio vi erano banconote per alcune centinaia di euro che sono state sequestrate perché ritenute provento della vendita di droga. Il giovane pusher è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari, ma non a casa della nonna, ma nell’abitazione di residenza. (