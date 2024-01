Scuola, Urso “Al via le iscrizioni al Liceo del Made in Italy”

ROMA (ITALPRESS) – “Da oggi le famiglie potranno iscrivere i propri figli al liceo del Made in Italy per l’anno scolastico 2024-2025”. Lo annuncia in un video sui social il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“In poche settimane si è dato attuazione a una grande riforma contenuta nella legge quadro sul Made in Italy, che focalizza l’attenzione e la formazione sulle competenze e sulle professioni che sono importanti e significative per le imprese che contraddistinguono nel mondo l’eccellenza italiana, la qualità della produzione della nostra nazione – aggiunge -. Un’importante svolta anche per far diventare i nostri figli protagonisti dell’impresa italiana, sia per quanto riguarda le arti e i mestieri creativi e innovativi che contraddistinguono da sempre il prodotto italiano, considerato appunto il migliore di qualità a livello mondiale, sia per quanto riguarda le competenze e quindi le professionalità che servono oggi nel campo dell’impresa, l’innovazione tecnologica, gli strumenti che servono a realizzare e collocare i prodotti italiani nel mercato globale”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).