Sciopero Amat di 4 ore indetto dai sindacati per l’8 gennaio a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Lunedì 8 gennaio, le Organizzazioni aziendali, Fit Cisl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl, Cobas e Orsa, hanno indetto uno sciopero della durata di 4 ore, dalle ore 9 alle 13. E’ quanto si legge in una nota dell’Amat, azienda di trasporto pubblico locale della città di Palermo.

In tale fascia oraria, sottolinea la nota, saranno quindi possibili cancellazioni di corse e disservizi sull’intera rete del trasporto pubblico operata da Amat (bus e tram). Saranno inoltre possibili disagi, nel corso della giornata, anche per le biglietterie fisiche e per gli uffici commerciali, conclude la nota.

