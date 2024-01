San Cataldo. Riuscito e partecipato il convegno del Rotary “Michelangelo Buonarroti scultore”

SAN CATALDO. Il Rotary di San Cataldo ha organizzato presso l’Auditorium Fondazione Casa dei Fanciulli “A. Cammarata”, il convegno dal titolo “Michelangelo Buonarroti scultore” a cura del socio Rotary Carmelo Vasta.

Presenti numerosi Soci e Amici, nonché, l’Assistente del Governatore Luigi Loggia, il quale ha sottolineato come Michelangelo abbia influenzato come pochi il nostro mondo con la sua arte senza pari e ricordandolo non solo come un maestro dell’arte, ma come una guida etica che ha insegnato che dietro ogni blocco di marmo, c’è una statua pronta a emergere, con il duro lavoro sì, ma anche con la forza della perseveranza e il fervore della speranza.