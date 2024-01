San Cataldo: nasce l’Associazione Alfredo Ormando per promuovere inclusione e diritti civili

Con grande orgoglio e un profondo senso di responsabilità verso la storia e i valori di inclusione e tolleranza, annunciamo che i nipoti di Alfredo Ormando, Luana Carletta e Aldo Ferrara, hanno espresso l’intenzione di fondare l’Associazione Culturale Alfredo Ormando. Questa iniziativa nasce per onorare la memoria di Alfredo Ormando, originario di San Cataldo, il cui gesto estremo nel 1998 ha acceso un faro sulla lotta contro l’omofobia e per i diritti civili.

L’Associazione avrà come obiettivo principale la diffusione delle opere di Ormando e la promozione di iniziative culturali che sensibilizzino la società su tematiche di inclusione, diversità e diritti umani. Si intende creare un dialogo aperto e costruttivo, coinvolgendo la comunità locale attraverso eventi, dibattiti, progetti educativi e collaborazioni artistiche.

Inoltre, l’Associazione si impegna a sostenere e promuovere i diritti civili, con un’attenzione particolare alle sfide affrontate dalla comunità LGBT+. Attraverso il lavoro dell’Associazione, speriamo di trasmettere il messaggio di Alfredo Ormando a un pubblico più ampio, educando le nuove generazioni al rispetto e alla comprensione.

La decisione di istituire questa Associazione è stata stimolata anche dal recente interesse suscitato da un video commovente realizzato con l’intelligenza artificiale, che ha dato nuova vita a una foto di Alfredo da adolescente, accompagnata da un monologo immaginario che riflette i suoi sentimenti e pensieri.

Invitiamo la comunità, le scuole, le organizzazioni locali e tutti coloro che condividono i nostri valori a unirsi a noi in questo progetto. Per aderire all’Associazione o per offrire supporto, vi invitiamo a contattarci attraverso i nostri canali ufficiali.

Con l’Associazione Culturale Alfredo Ormando, vogliamo assicurare che la sua storia non venga dimenticata e che il suo messaggio di speranza e di lotta per l’uguaglianza continui a risuonare nel tempo.