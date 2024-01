San Cataldo: Michele Bonfanti accoglie le Cantine Fantini e il Master sommelier Carmelo Sgandurra

Un inizio inebriante per l’enoteca di Michele Bonfanti che il prossimo 25 gennaio ospiterà la cantina Fantini per un evento all’insegna del “buon cibo e buon vino” gustati con moderazione.

Un incontro enogastronomico al quale parteciperà Alessia Sciotti, una dei tre figli di Valentino, titolare della Cantina rinomata in tutta l’Italia.

“Il nostro interesse è quello di promuovere la cultura del vino sempre all’insegna della consapevolezza e della moderazione – spiega Michele Bonfanti -. Un buon vino è capace di esaltare il sapore della pietanza che si sta mangiando ed è per questo che noi consigliamo sempre di non esagerare”.

“Nero d’Avola” è stata nominata Brand Ambassador in Sicilia per la cantina Fantini, una delle tantissime etichette appositamente selezionate dall’enoteca sancataldese. Chi entra nel negozio, con un approccio superficiale, vede soltanto tante bottiglie esposte negli appositi scaffali e un elenco di proposte adeguatamente protette in cantina. In realtà Michele Bonfanti ama definire quel luogo – proprio come tutte le enoteche – una vera e propria “biblioteca del vino” dove poter cercare non semplicemente “qualcosa da bere” ma quel bouquet ideale che renda l’occasione da vivere veramente speciale.

La cantina Fantini è stata più volte ospite dell’Enoteca “Nero d’Avola”. A questo evento, che avrà come protagonista una ricercata e raffinata selezione di vini rossi, oltre la figlia del titolare parteciperanno anche la direttrice commerciale Italia Roberta Accardo e il Master sommelier di fama internazionale Carmelo Sgandurra.











Molto spesso il vino viene sottovalutato nelle sue proprietà organolettiche e nei ristoranti troppo spesso viene visto come un semplice “accompagnamento” alla pietanza e non come un equilibrato “abbinamento” che ha lo stesso valore e importanza del piatto da portata. Selezionare l’etichetta non è frutto non di un’intuizione o una scelta casuale ma di un ragionato e competente studio tra abbinamenti di sapori, gusto e sensazioni lasciate sul palato. Ed è per questo che è importante, soprattutto in Italia, patria del vino, saper promuovere un consumo competente e responsabile. E le enoteche sono tessere fondamentali di questo prezioso puzzle.

“Per noi è un grande onore poter ospitare nella nostra enoteca questo evento con uno dei 200 Master sommelier più importanti in Italia nonché ambasciatore del vino Made in Italy e con una cantina che possiede tenute di proprietà e in partnership in Italia, nelle regioni della Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia, e all’estero, in Spagna. Nella nostra Regione Fantini è presente con la partnership stipulata con le cantine Cellaro aSambuca di Sicilia. Tanti luoghi ma una sola visione, quella di valorizzare i vitigni autoctoni, portare avanti la qualità abbinando tradizione e innovazione”.

L’evento del 25 gennaio 2024 per esigenze di spazio, è a numero chiuso. Per prenotazioni è possibile contattare l’enoteca “Nero d’Avola” ai contatti telefonici o di presenza a San Cataldo.