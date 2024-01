San Cataldo. Il Cso Centro Studi organizza un corso di arabo per italiani

SAN CATALDO. Un corso di arabo di 30 ore per italiani. Ad organizzarlo è l’associazione culturale Cso Centro Studi presso viale della Rinascita 6D. Attraverso le lezioni sarà possibile esplorare l’alfabeto e il vocabolario, offrendo una prospettiva completa e pratica sulla lingua araba. L’obiettivo del corso è imparare a leggere, scrivere e comunicare in arabo in modo efficace, esplorando anche la ricca cultura e storia legate a questa lingua.

Il contenuto del corso sono: i fondamenti dell’alfabeto e pronuncia corretta; il vocabolario quotidiano e espressioni utili; Conversazioni pratiche e situazioni reali. Il corso è rivolto a principianti senza alcuna conoscenza dell’arabo, ma anche a coloro che desiderano migliorare le loro competenze linguistiche e infine agli appassionati della cultura araba.

Il docente è Atika El Jabbar. Le lezioni settimanali saranno 2: dalle 19 alle 20,30. Il metodo didattico si basa su: lezioni coinvolgenti e interattive, materiale didattico multimediale, sessioni di pratica. Il corso prenderà il via a febbraio. Per informazioni è possibile 3275952940 e 320 8114114.