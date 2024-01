San Cataldo. Gran successo per il concerto “Note di Solidarietà” nella parrocchia San Domenico Savio

SAN CATALDO. Note di Solidarietà a San Cataldo: la Musica unisce le anime in un atto di generosità nel cuore della comunità di San Cataldo, la parrocchia San Domenico Savio ha recentemente ospitato un evento musicale unico nel suo genere, un concerto straordinario che ha toccato le corde dell’anima e della solidarietà.

Il luogo di culto si è trasformato in un palcoscenico di emozioni e note vibranti, offrendo un’esperienza coinvolgente a sostegno di una nobile causa. Il concerto “Note di Solidarietà” è stato concepito infatti, non solo per intrattenere, ma soprattutto per unire la comunità in un gesto di generosità e supporto verso le attività caritative e di sostegno del CAV, Centro di Aiuto alla Vita.

A sposare questa nobile causa sono stati gli artisti che si sono esibiti mettendo a disposizione il proprio talento: la giovane Sofia Debilio, virtuosa del violino a soli 8 anni e i maestri Domenico Debilio al clarinetto e Maurizio Mangione al pianoforte. Il concerto ha offerto un viaggio musicale senza precedenti, mescolando brani pop, classici, colonne sonore di film che hanno fatto la storia del cinema fino ad arrivare ai successi più recenti.

La serata ha dimostrato che quando la comunità si unisce, può veramente fare la differenza nella vita di chi è in difficoltà. Il brano di apertura “Viva la vida”, è stato un inno alla vita stessa e all’unione di cuori e menti per un mondo migliore. Il concerto si è concluso con i ringraziamenti da parte del parroco Padre Angelo Pilato, il quale ha espresso la sua gratitudine per l’affetto e la partecipazione di ogni singolo individuo che ha contribuito a rendere possibile questo gesto di amore verso il prossimo