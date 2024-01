San Cataldo. Due giorni intensi e carichi di emozione per sindaco, assessori e consiglieri in Lombardia

SAN CATALDO. Due giorni intensi e carichi di emozioni. Sono quelli che il sindaco Gioacchino Comparato ha trascorso assieme ad una delegazione della Giunta e del consiglio comunale, senza alcun aggravio per le casse comunali, in Lombardia per rinsaldare i legami con i nostri concittadini lì residenti.

Prima l’incontro con il Sindaco di Olgiate Comasco, Simone Moretti e con l’associazione “Amici di San Cataldo” e poi a Porto Ceresio, dove insieme a tanti concittadini hanno partecipato alla inaugurazione del ” palazzo della cultura”, intitolato al sancataldese Salvatore Ferrara.

Tanto l’entusiasmo, tanta la partecipazione riscontrata. “Ringrazio le amministrazioni di Porto Ceresio ed Olgiate Comasco per l’accoglienza straordinaria. Ringrazio i nostri concittadini di entrambe le città per l’affetto e lo straordinario entusiasmo dimostrato. Un pezzo di cuore sancataldese nel bel mezzo della Lombardia”, ha detto il sindaco Comparato.

Il primo cittadino ha poi ribadito: “È stata l’occasione per rinsaldare il nostro gemellaggio con Olgiate Comasco, progettare nuove iniziative, e gettare le basi per nuovi rapporti e collaborazioni con la comunità di Porto Ceresio. Due momenti di scambi culturali, sociali, politici di grande levatura che rinvigoriscono i rapporti esistenti e gettano le basi per nuove e stimolanti collaborazioni istituzionali ed umane. Un ringraziamento speciale ai sindaci Simone Moretti e Marco Prestifilippo, alle loro giunte ai consiglieri di entrambe le cittadine ed un ringraziamento sentito e particolare all’ Associazione Amici Di San Cataldo per la straordinaria accoglienza”.