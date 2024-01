Un ex barista di 73 anni, Salvatore Carbone, è morto nel rogo in un’abitazione nel centro storico di Enna, in via Sant’Onofrio. I vigili del fuoco sono impegnati a spegnere l’incendio.

Presenti anche i carabinieri. Le fiamme si sono sviluppate in camera da letto ed hanno investito anche la vittima. Sulle cause del rogo sono in corso accertamenti anche se pare che a provocarlo sarebbe stato lo scoppio di una bombola dell’ossigeno.