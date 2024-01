Prima Categoria. Il Serradifalco Calcio batte 3-1 l’Aragona agganciandolo al 2° posto in classifica

In Prima categoria è stato il Serradifalco di Carmelo Giordano ad aggiudicarsi il big match del girone F con l’Aragona. I falchetti si sono imposti 3-1 al comunale di Montedoro al termine di un match molto ben giocato ma anche parecchio combattuto.

Nel primo tempo sono stati Genova e Battimili a realizzare i due gol che hanno permesso da subito ai padroni di casa di indirizzare il match dalla parte giusta. Due gol che hanno acceso di entusiasmo e passione la tifoseria serradifalchese.

Nella ripresa a completare il tris serradifalchese ci ha pensato Graci mentre Gambino ha segnato per gli agrigentini che, dunque, sono stati agganciati in classifica proprio dai falchetti a quota 34. La classifica per il momento è guidata da un grandissimo Niscemi che, fin qui, ha totalizzato 37 punti al culmine di un gran campionato.

E domenica prossima impegno esterno per i falchetti sul campo del Sant’Anna mentre il Niscemi affronterà in casa la Don Bosco Mussomeli nel derby provinciale. Entrambi i confronti d’alta classifica saranno anticipati a sabato 20 gennaio.