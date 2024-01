Polemica su Venezi a Palermo, orchestrali Foss prendono le distanze

PALERMO (ITALPRESS) – L’onda lunga delle polemiche sulla conduzione dell’Orchestra Sinfonica siciliana da parte di Beatrice Venezi nello scorso fine settimana si abbatte anche sui professori dell’Orchestra. Le prime parti dell’Orchestra Sinfonica Siciliana, infatti “prendono le distanze dalle affermazioni rese a titolo personale dai colleghi e riportate dal quotidiano La Repubblica, perchè non corrispondenti alla realtà dei fatti”, come si legge in una dichiarazione redatta dopo una riunione.

Al centro delle polemiche i due concerti, che hanno fatto registrare il record di biglietti venduti nella replica del sabato pomeriggio al teatro Politeama Garibaldi di Palermo, che ha avuto alcune critiche da parte di tre professori dell’orchestra. “La politica non c’entra – spiegano i tre -, non sa proprio dirigere”. Dura, ieri sera, la replica del sovrintendente Andrea Peria Giaconia: “In merito alle dichiarazioni rese da soli tre professori della Orchestra Sinfonica siciliana su un organico di oltre settanta elementi, non posso che dissociarmi drasticamente dal tono e dai contenuti di tali dichiarazioni e rinnovo la mia massima stima e solidarietà al direttore Beatrice Venezi. Resto sorpreso, al tempo stesso, dal singolare contrasto tra le opinioni dei tre professori d’orchestra e quelle dei loro colleghi e degli oltre duemila spettatori che hanno acclamato la Venezi nei suoi concerti dello scorso week end al Politeama Garibaldi”.

