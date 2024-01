Pichetto “Al lavoro su regole operative per comunità energetiche”

ROMA (ITALPRESS) – “Il ministero “sta predisponendo, in stretta collaborazione con il Gse, le regole operative per l’accesso ai benefici previsti dal decreto Cer, le quali, una volta pubblicato il decreto in Gazzetta, a valle della registrazione della Corte dei conti, conterranno nel dettaglio tutti i requisiti che le configurazioni dovranno soddisfare per favorire la più ampia partecipazione alla misura e promuovere la più adeguata ed efficace informazione sulle opportunità derivanti dalle CER, attraverso una serie di iniziative di comunicazione”.

Lo ha detto il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, rispondendo al question time in Aula alla Camera a un’interrogazione sulla costituzione delle comunità energetiche. “Si prevedono su tutto il territorio nazionale, una serie di incontri incentrati sulle Cer, nonchè la diffusione di informazioni utili sui canali web e social del ministero”, ha aggiunto. Quanto al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, “è intenzione del ministero ampliare ancora i termini per la presentazione delle autocandidature”.

