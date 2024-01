Nel Palermitano bimbo di 10 anni raccoglie per strada un petardo che gli esplode in mano e lo ferisce

A distanza di tre giorni, ancora primo piano per botti che esplodono e che provocano danni a persone. Stavolta è successo ad un ragazzino di 10 anni che è rimasto ferito da un petardo nel Palermitano.

Il bambino ha raccolto per strada il mortaretto che poco dopo gli è esploso in mano. E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Di Cristina, ma non è grave: ha una ferita alla mano. E’ accaduto a Ficarazzi, in corso Umberto. Sul posto, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, sono intervenuti i Carabinieri.