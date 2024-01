Migranti: 167 con quattro barche a Lampedusa

Sono 168, fra cui 49 minori non accompagnati, i migranti presenti all’hotspot di Lampedusa dove, nella tarda mattinata di ieri, dopo il trasferimento di 129 ospiti, era rimasto soltanto un extracomunitario. A partire dal pomeriggio, e fino a tarda sera, si sono susseguiti i soccorsi fatti dalle motovedette di guardia di finanza e capitaneria.

Quattro, con un totale di 167 persone, gli sbarchi. Sui barchini, partiti da Sfax ed El Amra in Tunisia e da Zuawara in Libia, c’erano da un minimo di 16 ad un massimo di 56 migranti originari di Etiopia, Egitto, Pakistan, Siria, Guinea, Camerun, Sudan, Tunisia e Marocco.

Per oggi, almeno per il momento, non sono stati disposti trasferimenti da Lampedusa. A partire dal pomeriggio, il mare, soprattutto nel canale di Sicilia, tornerà ad essere molto mosso.