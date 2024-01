Incendi, Schifani replica a Musumeci: “Non è lo Stato in cui mi riconosco”

“Non è lo Stato in cui mi riconosco”. Così Renato Schifani, presidente della Regione Sicilia, dopo che il ministro per la Protezione civile e il Mare, Nello Musumeci, non ha firmato i ristori per i danni causati dagli incendi estivi.

“Uno Stato che nega ai cittadini il risarcimento di un danno di pubblico dominio, subito per colpe o eventi altrui, e lo fa sulla base di cavilli procedurali non applicati prima, non è lo Stato in cui mi riconosco.

Uno Stato che viene meno al principio della leale collaborazione dei suoi vari livelli, così come previsto dall’articolo 120 della Costituzione, non è lo Stato in cui mi riconosco”, aggiunge ancora come riporta il Corriere della Sera.

Fonte: