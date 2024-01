Feriti per botti in ospedale a Catania, bimbo perde un dito

Un uomo di 49, di origini straniere e residente a Paternò, è ricoverato al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, per un trauma facciale e ustione al volto provocato dall’esplosione di botti. Sono già stati dimessi, invece, un uomo di 74 anni, anche lui di Paternò, per una ferita alla mano e un 35enne catanese colpito alla mano dall’esplosione di una pistola a salve. Un bambino di 10 anni, giunto dalla Calabria, è stato operato e ricoverato in chirurgia plastica per il distacco di un dito dovuto a un petardo. (ANSA).