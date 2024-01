Duplice omicidio a Naro. Il sindaco Brandara: “No ad ogni forma di violenza; fiduciosi nel lavoro di Procura e forze dell’ordine”

“Naro si sveglia attonita, ammutolita da tanta ferocia. Un duplice omicidio nel cuore del nostro centro storico ha spento due donne, entrambe romene ed entrambe naresi. Non è il momento di frasi di circostanza. Come comunità diciamo “no” ad ogni forma di violenza e rimaniamo in rispettoso silenzio del lavoro delle forze dell’ordine e della Procura, che, sappiamo, riusciranno presto a fare chiarezza su quanto accaduto”.

Così il sindaco di Naro Maria Grazia Brandara a seguito dell’omicidio di due donne rumene all’interno delle rispettive abitazioni. Un duplice fatto di cronaca nera che ha profondamente scosso non solo l’opinione pubblica regionale e nazionale, ma anche, e soprattutto, la piccola quanto operosa comunità di Naro nella quale, per altro, da anni ormai, vivono tanti rumeni.

Il sindaco ha concluso auspicando “Che gli autori di questo massacro siano individuati ed assicurati alla giustizia e vengano esclusi, se naresi, da una comunità sana e operosa”.