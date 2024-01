Disney cerca ballerini per il musical “Frozen”: come partecipare alle audizioni

Disney Stage Entertainment cerca ballerini e ballerine per il musical “Frozen – Das Musical”.

La produzione di Amburgo farà tappa a Milano e Roma il 22 e 23 febbraio 2024. A chi verrà scelto verranno offerti contratti ben remunerati e di lunga durata. Il debutto è previsto per l’autunno 2024, inizio prove fine settembre 2024 e contratto fino a ottobre 2025.

I candidati dovranno possedere eccellente tecnica modern, buona conoscenza di passo a due e buone qualità canore.

La partecipazione alla selezione è solo previo appuntamento: tutti ballerini devono cantare, preparare un brano e portare ai provini la base su chiavetta e lo spartito musicale per il pianista; presentarsi con foto e cv stampati.

Per partecipare alla audizioni inviare via mail la candidatura con n. 1 foto e cv a: audizionistage@gmail.com per ulteriori informazioni contattare il numero 329.5346966 referente per l’Italia Chiara Cattaneo.