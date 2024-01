Delia. L’8 febbraio in piazza Madrice c’è Valentina Persia con lo spettacolo “Ma che te ridi!?” Tour 2024

DELIA. Dopo un estate 2023 che ha visto eventi di una portata non indifferente, come la Sagra della Cuddrireddra, la sfilata con Special Guest Davide Donadei e i concerti di Povia a chiusura del periodo estivo e di Lello Analfino alla vigilia dell’Epifania che hanno riscontrato un enorme ed indiscusso successo, approda a Delia, in occasione del carnevale, Valentina Persia con il suo spettacolo _”Ma che te ridi!?”_ Tour 2024.

Si profila una serata all’insegna della risata e del divertimento per piccoli e grandi. “È un trend in crescendo quello dell’amministrazione che, tra i tanti obiettivi, annovera la volontà di intensificare momenti di aggregazione sociale. È giusto sottolineare che l’evento è totalmente gratuito. A tal proposito, doveroso è il ringraziamento all’SRR per il cospicuo contributo. La serata si colloca all’interno di un programma più vasto del Carnevale deliano 2024: giorno 12 e 13, infatti, avranno luogo in piazza Madrice due momenti di svago per bambini e ragazzi con giochi a tema, animazione e gonfiabili.

A breve renderemo pubblici i dettagli.” ha affermato il sindaco Bancheri. Ad aprire la serata saranno le due scuole di danza che operano in ambito locale l’Olympia Center di Maria Russotto e la School Dance Academy di Giusi Liuzzi, mentre a presentare, l’ormai noto Emanuele Cellauro. Ha aggiunto l’assessore Deborah Lo Porto: “Penso che eventi di tale portata siano linfa nuova per un paesino come il nostro, non soltanto perché, come già detto in altre occasioni, diventano attrazione per i visitatori di paesi limitrofi contribuendo allo sviluppo economico e culturale del paese, ma anche per l’entusiasmo che diffondono tra i cittadini, finalmente orgogliosi di _restare_. Avevamo promesso un anno pieno di sorprese e non abbiamo intenzione di disattendere le aspettative”