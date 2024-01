Carnevale termitano 2024: quattro giorni di sfilate, musica e intrattenimento a Termini Imerese

Termini Imerese, 15 gennaio 2023. Doppu li tri rè. Carnalivari è! Finalmente è ufficiale. Ritorna l’Antico Carnevale Termitano, in una veste rinnovata e ricca di novità per il continuo rilancio di una delle manifestazioni carnevalesche più antiche della Sicilia. Si è svolta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione del programma de “Il Carnevale termitano” presso la chiesa Maria SS della Misericordia di Termini Imerese. Ritornano le grandi sfilate. In un nuovo coloratissimo circuito, tornano a sfilare i carri dei maestri carta pestai. Si parte domenica 4 febbraio a Termini alta, con l’arrivo dei Nanni in Piazza Duomo per la tradizionale consegna delle chiavi della città. Si continua sabato 10 e domenica 11 febbraio a Termini bassa con la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi appiedati. La kermesse si chiuderà martedì 13 febbraio con la lettura del Testamento dalla scalinata del Comune, spettacolo di cabaret con Sasà Salvaggio e dj set e spettacolo pirotecnico. Non solo. Durante la settimana saranno organizzati eventi collaterali che saranno resi noti nei prossimi giorni. L’ingresso al Circuito del Carnevale di Termini bassa sarà consentito esclusivamente previo acquisto di un ticket di ingresso: 5 euro il biglietto Standard (comprende l’ingresso al circuito per un giorno); 7 euro il biglietto Full (comprende l’ingresso di sabato 10 e domenica 11 febbraio). Previsto anche un “ticket solidale” che verrà gestito attraverso le associazioni di categoria, le Caritas e tutte quelle associazioni che si muovono nel mondo solidale del territorio, dal costo di due euro per entrambi i giorni della sfilata, iniziativa realizzata grazie alla collaborazione della Zit (Comitato Imprese Zona Industriale).

«Quando nel 2021 ci siamo confrontati con la prima organizzazione del carnevale, era una manifestazione completamente smarrita, con maestranze che avevano investito negli anni tantissimo e prestato la loro opera gratuitamente – commenta Maria Terranova, sindaca di Termini Imerese – Avevano perso entusiasmo. Quest’anno si presenta un’edizione già in partenza di assoluto livello. Anche nel 2024 l’amministrazione ha investito sui carri e sui gruppi mascherati, regolamentando la partecipazione attraverso bandi di ammissione e stanziando risorse di bilancio. L’anno scorso per la prima volta abbiamo iniziato a fare il bando carri. Quest’anno il contributo finanziato dalla Regione siciliana, grazie a un emendamento dell’onorevole Luigi Sunseri, ci permetterà di realizzare un grande carnevale 2024».

«I tempi sono stati veramente strettissimi, ma quando c’è voglia di fare, un obiettivo comune, dare meglio di se stessi, fare qualcosa di positivo per la città e lasciare il segno, ci siamo messi subito a lavoro», aggiunge Agostino Aglieri Rinella, titolare della società capofila di R.T.I. Dinamica, quest’ultima concessionaria de “Il Carnevale Termitano 2024”.

«Il Carnevale termitano è un momento di gioia, di tradizione e di cultura. C’è economia che gira anche per il nostro territorio – dice l’onorevole Luigi Sunseri -Vogliamo che la città torni a sorridere, a gioire, a rivivere una tradizione che è stampata all’ingresso della nostra città ma che purtroppo, per troppi anni, non ha vissuto quei momenti che invece sono nella mente di chiunque. Grazie ad un mio emendamento la città ha ottenuto un importante finanziamento. C’è stata una leale e onesta collaborazione tra tutte le parti politiche. L’assessore al Turismo, sport e spettacolo della Regione siciliana Elvira Amata, che ieri ho sentito telefonicamente, probabilmente sarà presente alla presentazione in Assemblea regionale siciliana di venerdì».

«Ci siamo subito concentrati sul contenuto di questo carnevale, in primo luogo aumentando la qualità – spiega Gaetano Alioto del comitato organizzatore – Lo abbiamo fatto anche rispettando la tradizione storica, confrontandoci con la società del carnevale, con la famiglia La Rocca, con i carristi e subito abbiamo capito che dovevamo implementare la sfilata».

«Sabato 10 e domenica 11 febbraio, l’ingresso al Circuito del Carnevale sarà consentito esclusivamente previo acquisto di un ticket di ingresso – sottolinea Antonio Liuni, tra i componenti di R.T.I. Dinamica – Inoltre, abbiamo fatto una considerazione importante per garantire veramente a tutti l’accesso a questo carnevale con un ticket solidale che verrà gestito attraverso le associazioni di categoria, le Caritas e tutte quelle associazioni che si muovono nel nel mondo solidale del territorio: un biglietto solidale di due euro valevole per entrambi i giorni della sfilata, che è stato realizzato grazie alla collaborazione della Zit, il Comitato imprese della zona industriale di Termini Imerese».

«La sicurezza del carnevale rappresenta uno dei tasselli fondamentali – conclude Carmine d’Alessandro, ristoratore e componente di R.T.I. Dinamica – Saranno presenti dai 60 agli 80 steward privati. Abbiamo anche pensato a un bus navetta e sarà presente un’enorme aria parcheggio nella zona Enel, che sarà collegata anch’essa con due trenini che faranno la spola con la manifestazione».

Sponsor Istituzionali: Comune di Termini Imerese, Città Metropolitana di Palermo e Regione Siciliana, Enel. Main sponsor: ZIT, LVS Group e ARD discount.

Il programma delle quattro giornate di sfilata:

Domenica 4 febbraio (Termini alta, Piazza Duomo):

Ore 16.30 Arrivo dei Nanni in Piazza Duomo, Consegna delle Chiavi delle Città e apertura ufficiale del Carnevale;

Ore 17.00/20.00 Inizio Sfilata gruppi appiedati e carro dei Nanni;

Ore 17.00/20.00 Interventi istituzionali sul palco e presentazione dei gruppi appiedati, carri e Carristi;

Ore 21.00 Spettacolo di Cabaret “I Quattro Gusti” da Sicilia Cabaret;

Ore 22.30 Concerto Main Stage “RADIO TIME90”

Sabato 10 febbraio (Termini bassa, ticket di ingresso):

Ore 10.00 Apertura del Circuito di Termini Bassa

Ore 11.00 Radio Time on Stage

Ore 16.30 / 20.30 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati;

Ore 17.00 / 20.30 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 21.30 Warm up e Pre concerto;

Ore 22.30 Concerto Main Stage;

Ore 24.00 / 02.00 DiscoCarnival sul Palco

Domenica 11 febbraio (Termini bassa, ticket di ingresso):

Ore 10.00 Apertura del Circuito di Termini Bassa

Ore 11.00 Radio Time on Stage

Ore 16.30 / 21.00 Arrivo dei Nanni e inizio Sfilata dei Carri Allegorici e Gruppi Appiedati;

Ore 17.00 / 21.00 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 21.30 Cristiano Malgioglio in Concerto;

Ore 22.30 Dj Set Noche de Travesura;

Ore 24.00 / 02.00 DiscoCarnival sul Palco

Martedì 13 febbraio Termini alta, Piazza Duomo:

Ore 17.30/19.00 Inizio Sfilata gruppi appiedati e carro dei Nanni;

Ore 17.30/19.00 Animazione e spettacoli sul palco;

Ore 19.30 Lettura del Testamento dalla scalinata del Comune;

Ore 21.30 Sasà Salvaggio;

Ore 23.00 Dj Set;

Ore 24.00 Spettacolo Pirotecnico

Nella foto di copertina: il carro vincitore in una delle precedenti edizioni