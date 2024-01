Caltanissetta, “Per un pugno di libri” al Rapisardi – Da Vinci: sfida di cultura tra gli studenti

Il 12 gennaio in un’atmosfera caratterizzata da entusiasmo e sana competitività, si è svolta presso l’Auditorium “Don P. Puglisi “dell’ITET “Rapisardi da Vinci”, diretto dalla Dott.ssa Santa Iacuzzo, la seconda edizione della gara di lettura “Per un pugno di libri …al Rapisardi Da Vinci”.

La gara, ispirata ai giochi della famosa trasmissione televisiva della Rai Per un pugno di libri,ha visto impegnate nove classi per un totale di 160 alunni che hanno letto, approfondito e studiato il testo di Enrico Galiano “Eppure cadiamo felici”.

La III B dell’Istituto Comprensivo “Enrico Mattei” di Gela-Butera, guidata dalla prof.ssa Tiziana Maria Alecci e la III C dell’Istituto Comprensivo Caponnetto, plesso Verga, con la prof.ssa Rosanna Lanzalaco hanno sfidato la 1A ECO, 1A IT,1 B ECO, 1B IT, la 1C IT, la 1E ART, la 1D IT dell’ITET “Rapisardi Da Vinci” guidate rispettivamente dalle Proff.sse Barbara Atturio, Marcella Marino, Alessandra Savoia, Rosa Scarsi e Mirella Siracusa. Molto partecipate sono state le quattro fasi della gara condotte dalla Prof.ssa Lucia Colore affiancata dal Prof. Livio Lo Conte.

A conclusione di un serrato confronto tra tutte le classi, la III B dell’Istituto Comprensivo “Enrico Mattei” di Gela-Butera, la 1B ECO dell’ITET “Rapisardi Da Vinci” e la III C dell’Istituto Comprensivo Caponnetto, plesso Verga, si sono contese, a suon di risposte corrette, il primo posto che è stato meritatamente ottenuto dagli alunni dell’I. C “Enrico Mattei” di Gela- Butera.

L’iniziativa ha consolidato il rapporto di continuità verticale con gli istituti d’istruzione del nostro territorio e ha favorito un clima di condivisione all’insegna del piacere della lettura.