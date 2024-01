Caltanissetta, malore fatale per Massimo Giuffrida: una morte improvvisa per l’ex imprenditore

Un’altra sconfortante notizia in queste ultime ore si è diffusa a Caltanissetta con un veloce “tam tam” tra chi lo conosceva.

Il cinquantenne Massimo Giuffrida, ex imprenditore del centro storico e adesso guardia giurata a Caltanissetta, nella giornata di ieri ha avuto un malore che si è rivelato fatale.

La famiglia, vedendo il suo stato alterato, ha subito chiamato un’ambulanza. Un intervento tempestivo del personale specializzato che, nonostante abbia tentato a lungo le manovre di rianimazione, non è riuscito a raggiungere l’obiettivo sperato. La morte, presumibilmente, è avvenuta per un arresto cardiaco.

Massimo Giuffrida lascia la moglie Crocetta e due figli, Asia e Mattia.

Chi lo ha conosciuto – come amico o semplicemente incrociandolo nel suo negozio di scarpe in via Palermo – lo ricorda come una persona disponibile, solare e sempre allegra.