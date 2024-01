Caltanissetta, Inner Wheel e Banca d’Italia al primo appuntamento con “Le donne contano”

Si è svolto, nella Sala degli Oratori di Palazzo Moncada a Caltanissetta, il convegno “Le Donne Contano” promosso dall’Inner Wheel Caltanissetta e organizzato dalla Banca d’Italia.

Un progetto che mira a far accrescere le competenze finanziarie delle donne attraversando argomenti di grande attualità. In questo incontro il focus era orientato sulle transazioni online e come riconoscere eventuali frodi.

Un appuntamento che il club service, che per quest’anno sociale è presieduto da Maria Iosé Dibenedetto, rientra all’interno della visione internazionale proposta dal service che punta su autonomia, indipendenza e consapevolezza delle donne.

“La tematica – spiega la presidentessa – pone al centro la donna. Una donna forte, consapevole, che si occupa di tematiche ed acquisisce conoscenze e competenze,anche,in campi come la “gestione autonoma delle risorse economiche” che prima era solo ad appannaggio degli uomini. Promuovere l’indipendenza economica, la fiducia nelle decisioni finanziarie contribuisce – ha continuato la presidentessa Dibenedetto -a ridurre le disparità di genere e consente alla donna di partecipare, in modo più attivo, alla gestione delle finanze personali e familiari”.

L’incontro è stato introdotto da Laura Lo Santo, socia e past president del club nisseno, che in qualità di funzionario della Banca d’Italia di Palermo ha introdotto l’incontro: “La Banca d’Italia – ha spiegato – ha pensato alla donna proprio per colmare il divario di genere che ancora esiste in tematica di conoscenze e competenze economico-finanziarie soprattutto rispetto agli uomini”.

Sono seguiti gli interventi delle dottoresse Paola Russo e Alessandra Giudice, entrambe referenti della divisione e segreteria tecnica dell’arbitro bancario e finanziario della Banca d’Italia, che hanno parlato di conto corrente, home banking, strumenti di pagamento elettronici e truffe informatiche rispondendo anche alle domande e alle curiosità arrivate dalla platea.

Gli incontri a tema economico promossi dall’Inner Wheel Caltanissetta non si sono conclusi con questo primo appuntamento poichè si svolgeranno altri momenti formativi sempre orientati a una corretta ed efficace educazione finanziaria applicata a tutti.