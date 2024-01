Caltanissetta by night. Metti una sera al Berk e Renato che canta

E’ vero che la musica rende magici, unici i luoghi. Crea l’atmosfera al di là delle latitudini e oltre ogni barriera. C’è un luogo che potrebbe essere in qualsiasi città del mondo che non ha connotazione geografica che assomiglia ai locali di jazz newyorkesi o alle calde atmosfere dei night club di Chicago. Un pò “Blue Note” milanese il Berk in onore al compositore Lawrence Berk, si trova a Caltanissetta. E’ stato Renato Bifarella in concerto ad inaugurare la stagione. Sedici brani rivisitati accompagnato da maestri musicisti che lo hanno alzato e sostenuto tutto il tempo, in un crescendo piacevole, godibile, elegante mai fuori tono. Un pubblico selezionato per l’evento lancio e per il ritorno in pista con una grinta nuova per il solista nisseno che nell’ aggiornamento del repertorio ha trovato una nuova chiave giusta. Gaetano Buttigè pianoforte e tastiere, Miky Giordano chitarra elettrica e acustica, Francesco Grillo basso elettrico, Danilo Lapadura batteria, regia audio Michele Territo, questa la squadra che ha allestito uno spettacolo godibilissimo e insolito per la nostra città.















La Berk band ha trascinato il pubblico con le sonorità conosciute dal jazz di Cammariere ad alcune chicche di raffinatezza musicale. La scommessa è stata quella del giorno e dell’ora, un sabato di gennaio alle 18,30. Abitudini differenti non da sud del mondo. Invece la risposta c’è stata e anche molto divertita. Una partecipazione insolita per il pubblico nisseno, parco e spesso poco empatico. Ma torniamo alle canzoni, tra tutte “Sexy Tango” in una versione rivisitata che anche Fabio Concato apprezzerebbe e poi tante le novità da Bersani a Neffa, Bifarella si è ripulito di tutta la tradizione da vecchio piano bar diventando altro, uno chansonnier.