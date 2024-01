Caltanissetta, al Mottura si conclude “La settimana della Memoria” con il convegno di Gero Difrancesco e Sonia Zaccaria

Continuano le iniziative, cerimonie, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione all’IIS “S. Mottura” di Caltanissetta legati alla “Settimana della Memoria”.

La scuola, diretto da Laura Zurli, ogni anno promuove azioni di sensibilizzazione per far comprendere ai propri alunni gli orrori del passato ma anche gli atti di estremo coraggio che hanno consentito di reagire al sistema dell’oppressore e combattere per la giustizia e la pace.

Attività e iniziative che rientrano nel percorso formativo e umano di ciascun individuo e che la scuola ha il dovere di coltivare per il benessere e il progresso dell’intera società.

Quest’anno agli studenti che frequentano l’istituto del viale della Regione, è stata data l’occasione di partecipare al seminario “Le leggi razziali in Italia del 1938 e i due prefetti: Almansi e Mormino”.

Accolti e introdotti dalla dirigente Zurli hanno intrattenuto gli allievi presenti in aula magna lo storico Prof. Gero Difrancesco e la docente di storia e filosofia Prof.ssa Sonia Zaccaria.

Quella svolta è stata una mattinata all’insegna della riflessione, della memoria e del dibattito critico.

Gli alunni delle classi IV A,V C e V D, già precedentemente preparati al tema dagli insegnanti curriculari, hanno ascoltato con interesse e attenzione tutte le narrazioni dando origine, alla fine delle relazioni degli esperti, un vivace dibattito.

Il seminario ha concluso le attività generalmente riservate al 27 gennaio, “Giorno della memoria”, che per gli studenti dell’Istituto Mottura è diventata “La Settimana della Memoria”.

“Abbiamo deciso di estendere le attività culturali che creano un ponte tra passato, presente e futuro all’arco di un’intera settimana – ha spiegato la dirigente Zurli -. Insieme alle docenti referenti Kety Bellia, Debora Di Pietra e Tiziana Fonti e alla collaborazione di tutto il corpo docente dell’istituto Mottura, infatti, abbiamo ritenuto necessario non limitare il dialogo e il confronto con gli alunni a una sola giornata della memoria ma a un’intera settimana per far comprendere esattamente ciò che è successo per non dimenticare il passato e, soprattutto, agire con correttezza nel presente per non ripetere gli stessi errori nel futuro”.

Tra le attività svolte durante la “Settimana della Memoria” si include anche la partecipazione allo spettacolo teatrale “La Lista” messo in scena al teatro Moncada di Caltanissetta, la visione di docu-film, la partecipazione all’ incontro “Dalla Shoah alla guerra mondiale a pezzi: i diritti dell’uomo potranno superare le leggi della guerra?” svoltosi nella sede della SicilBanca di Caltanissetta.