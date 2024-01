Basket maschile serie C. Invicta vincente e convincente a Messina: domato il Domenico Savio

Importante la vittoria fuori le mura amiche che l’Invicta Basket ha ottenuto sul campo del Domenico Savio Messina. I nisseni si sono imposti 70-86 al termine di un confronto che ha visto i cestisti nisseni brillare di luce propria grazie ad una prestazione eccellente.

Un match che ha permesso ai nisseni di conservare e consolidare il quarto posti in classifica e che, al tempo stesso, ha confermato maturità acquisita e spirito di gruppo. Insomma, gran bella Invicta in terra messinese in un match oggettivamente non facile nonostante la classifica dei padroni di casa si presentasse definitaria.

Contro l’Invicta il Domenico Savio non è sembrato accusare la differenza di classifica ed ha anzi disputato una prestazione alquanto generosa e ricca di spunti tecnici. Paride Giusti, Milosalijevic e lo stesso Damiano hanno fatto la differenza con canestri, punti e giocate che hanno dimostrato la superiorità dei nisseni.

L’appuntamento è ora per domenica 28 gennaio con la sfida che vedrà l’Invicta ospitare al Pala Cannizzaro la Nuova Pallacanestro Marsala.