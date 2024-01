Australian Open, Sinner batte Khachanov e vola ai quarti

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner vola ai quarti finale degli Australian Open, primo Slam stagionale.

L’altoatesino, numero 4 al mondo, sì è imposto per 6-4, 7-5, 6-3 in 2h34′ sul russo Karen Khachanov, 15esima testa di serie. Ai quarti Sinner affronterà il vincente della sfida tra l’australiano Alex De Minaur (10) e il russo Andrey Rublev.

Già definito il primo quarto di finale: se lo giocheranno il numero 1 al mondo Novak Djokovic (travolgente contro Adrian Mannarino, battuto 6-0, 6-0, 6-3) e l’americano Taylor Fritz (12), che ha avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas (7) per 7-6(3), 5-7, 6-3, 6-3.

“Era da un pò che non affrontavo Karen, ci eravamo affrontati anche qui nel 2021 ed era stata una partita molto dura. E’ sempre difficile giocare contro di lui, ho cercato di stare nel match fisicamente e mentalmente”, le parole di Sinner dopo la vittoria. “Ogni partita ha la sua storia, oggi ho vinto e sono ovviamente molto felice – ha aggiunto l’azzurro -. Abbiamo un gioco abbastanza simile, colpiamo piatto, forte, è un pò una partita a ping-pong. Ho cercato di variare un pò il gioco, e ha funzionato”. Cruciale il break per andare 6-5 nel secondo set. In quel game Khachanov ha perso il servizio nonostante avesse vinto uno scambio entusiasmante e sfiancante. “In quei momenti, dentro non sono calmo come sembra da fuori – ha ammesso Sinner -, ci sono così tante emozioni. Penso di aver giocato bene quel punto, il tennis a volte ti dà qualche delusione. Ma cerco di mantenere una faccia da poker”.

