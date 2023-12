Schifani querela sito che riporta notizia di un suo problema di salute, rimosso post

PALERMO (ITALPRESS) – Il sito web italyflash.it ha rimosso il post in cui faceva riferimento ad un presunto “grave problema di salute” del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, che avrebbe portato allo scioglimento dell’Assemblea regionale e ad elezioni anticipate.

Il post è stato rimosso subito dopo la smentita del Governatore, che ha reso noto di avere incaricato i propri legali di querelare l’autore dell’articolo e l’editore della testata web.

“Se qualcuno pensa di intimidirmi si sbaglia di grosso perchè non conosce la mia storia personale e professionale – ha dichiarato Schifani, subito dopo avere appreso di quanto riportato dal sito web -. Ho già incaricato i miei legali di querelare l’autore dell’articolo e l’editore della testata web che ha pubblicato la notizia su un mio presunto grave problema di salute che porterebbe allo scioglimento del parlamento regionale e conseguenti elezioni anticipate. Mai stato così bene. Evidentemente, nella nostra azione di governo stiamo toccando alcuni nervi scoperti”.

Numerosi gli attestati di solidarietà al presidente della Regione, Renato Schifani.

“Bene ha fatto il presidente Renato Schifani – dichiara l’assessore regionale all’Economia, Marco Falcone – a querelare il sito che ha riportato voci lesive e prive di fondamento sul suo stato di salute. Esprimiamo solidarietà al presidente e alla sua famiglia, divenuti loro malgrado oggetto di fake news e dell’attenzione di fonti web inattendibili. Siamo felici invece di lavorare fianco a fianco di un presidente in ottima forma, impegnato nell’interesse della Sicilia e dei siciliani”.

“La fake news relativa allo stato di salute del presidente della Regione è da condannare nel modo più assoluto – sottolinea Alessandro Aricò, assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità -. Un comportamento molto grave e ingiustificabile che nulla ha a che fare con la deontologia giornalistica. A Renato Schifani va la mia massima solidarietà, bene ha fatto a reagire con fermezza a questa notizia infondata”.

“Esprimo solidarietà al presidente Renato Schifani in merito alla notizia di un suo presunto grave problema di salute, che porterebbe allo scioglimento del parlamento regionale e alle elezioni anticipate in Sicilia”, commenta Annalisa Tardino, europarlamentare, componente della commissione Trasporti e Turismo e commissario della Lega Sicilia per Salvini Premier, che aggiunge: “Evidentemente a qualcuno, sia a Roma che in Sicilia, piacerebbe andare ad elezioni anticipate, ma il messaggio di oggi è che queste persone devono rassegnarsi. La maggioranza di centrodestra è solida, i leader sono legati da rapporti veri, progetti e programmi concreti e non da meri opportunismi o cartelli elettorali a maggioranze variabili a seconda della competizione da affrontare. Sono anche grata per le parole di chiarimento espresse sul finanziamento al Ponte sullo Stretto, che mettono a tacere le ipotesi circolate nei giorni scorsi e ribadiscono l’attenzione e la mole di investimenti dedicati alla Sicilia dal Mit e dal Ministro Salvini, mai visti prima d’ora. Il Ponte è una priorità del governo nazionale, regionale e da ieri anche ufficialmente parte delle reti di trasporto europee (TEN-T), con buona pace dei signori del NO, nemici dello sviluppo e dei siciliani”.

“Solidarietà al Presidente Schifani e rifiuto di qualsiasi fake-news, ancor più grave quando tocca la sfera privata”, aggiungono il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso, e il capogruppo all’Ars, Stefano Pellegrino, dopo la diffusione “di alcune notizie del tutto infondate sulla salute del Presidente della Regione”. I due rappresentanti forzisti si dicono certi “che nessuna forma di violenza potrà mai condizionare l’operato del Governatore e del suo Governo, ma è indubbio che di fronte a comportamenti così gravi non si può rimanere passivi”. “Ci auguriamo – concludono – che anche l’Ordine dei Giornalisti si attivi per sanzionare un comportamento certamente inaccettabile da parte di suoi, ahi noi, iscritti che rischiano di denigrare una intera categoria”.

“Propalare notizie false sulla salute del presidente alla Regione è barbarie e non giornalismo – dichiara Marianna Caronia, capogruppo della Lega all’Assemblea regionale siciliana -. Fa bene il presidente Schifani a querelare quanti si sono resi responsabili di tale nefandezza. Non posso che esprimere solidarietà a Renato Schifani che in questo anno di legislatura ha dimostrato di non risparmiarsi assolutamente negli impegni che la carica gli riserva. Qualcuno freme per votare, ma non ci sono elezioni regionali in vista e il 2027 è davvero lontano. Piuttosto ci si concentri sulle cose da fare come bene sta facendo la maggioranza di centrodestra che dopo svariati anni permetta alla Sicilia di varare la legge di stabilità e il bilancio nei tempi prestabiliti, senza ricorrere all’esercizio provvisorio. Fa specie che in certi ambienti politici ci si eserciti vergognosamente nel fare i tirapiedi, ma come è noto ciò produce l’effetto contrario”.

“A nome mio personale e del gruppo di Fratelli d’Italia esprimo la massima solidarietà al presidente della Regione per la fake news relativa al suo stato di salute – afferma Giorgio Assenza, capogruppo all’Ars di FdI -. Una notizia infondata, come lo stesso Renato Schifani ha precisato, che quindi è da condannare nel modo più assoluto”.

– foto ufficio stampa Regione siciliana –

(ITALPRESS).