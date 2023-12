Perse il controllo della sua auto, 37enne muore dopo tre mesi in coma

Si è spento a MESSINA, all’ospedale in cui era stato trasferito nelle scorse settimane, Antonio Lupo, 37 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale lo scorso 6 ottobre a Favara, suo paese natale, nell’Agrigentino. L’uomo, con la passione per i motori, aveva perso il controllo della propria Mini Cooper e si era scontrato con un’altra auto. Gravissime le ferite riportate: Lupo non si è mai svegliato dal coma a causa dei gravi danni neurologici provocati dall’impatto. “Non è facile per me dire qualcosa e dovergli dire addio, perchè come sapete era mio cugino – scrive il sindaco di Favara Antonio Palumbo sui social -. Abbiamo sperato a lungo. In attesa della data dei funerali preannuncio che sarà proclamato il lutto cittadino”.