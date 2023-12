Palermo, stretta per monopattini e bici nelle vie pedonali del centro

PALERMO (ITALPRESS) – Su proposta dell’Assessore al centro storico, Maurizio Carta, e d’intesa con l’Assessore alle attività produttive, Giuliano Forzinetti, l’ufficio mobilità sostenibile ha emanato una ordinanza per regolare la viabilità lungo via Maqueda e via Vittorio Emanuele per riportare ordine e qualità nell’occupazione di suolo pubblico dei locali e per garantire l’incolumità dei pedoni e degli utenti della mobilità dolce.

Infatti, l’elevato numero di pedoni che occupa le strade per la loro natura altamente attrattiva e la caratteristica di strade turistiche che possono essere soggette a deroghe motivate del codice della strada per motivi di sicurezza delle persone ha indirizzato l’Amministrazione comunale a ridurre la mobilità dei cicli e monopattini e a rendere sempre libera la corsia per i mezzi di soccorso.

L’ordinanza è stata emessa anche a seguito alle riunioni del Comitato di monitoraggio territoriale presieduto dal Sindaco, alle riunioni del CPOSP presieduto dal Prefetto, alle riunioni con la I Circoscrizione e con le Commissioni consiliari alla mobilità e alle attività produttive, nonchè alle numerose segnalazioni sul rispetto delle regole lungo via Maqueda e via Vittorio Emanuele e sulle condizioni di sicurezza di questi due assi pedonali.

L’ordinanza prevede: istituzione di una corsia centrale di larghezza non inferiore a 3,50 m delimitata da striscia continua bianca longitudinale, fatti salvi gli attraversamenti e i varchi carrabili, libera da qualsiasi ostacolo e/o impedimento, per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e degli altri mezzi autorizzati in area pedonale; divieto di transito ai monopattini elettrici (sia a noleggio che privati) e alle biciclette a pedalata muscolare o a pedalata assistita, i quali dovranno essere condotti a mano in modo da evitare incidenti.

Le società di noleggio monopattini e biciclette avranno l’obbligo di disattivare i mezzi o ridurre la velocità a passo d’uomo, mentre le forze dell’ordine, anche coadiuvate con le associazioni d’arma, avranno il compito di vigilare sul rispetto dei divieti e delle regole.

L’AMAT è già al lavoro per disegnare la nuova segnaletica orizzontale e apporre quella verticale.

“Si tratta di un provvedimento importante e molto atteso dai fruitori del centro storico, residenti, commercianti e turisti – dichiarano gli Assessori Carta e Forzinetti – poichè agisce contemporaneamente sul contrasto ai fenomeni di abusivismo commerciale e sulla eliminazione di conflittualità d’utilizzo di due vie ormai al altissima intensità di pedonalità e convivialità, incompatibili con la presenza di biciclette e monopattini, anche a tutela degli stessi utilizzatori della mobilità dolce.

Il provvedimento che regola in maniera chiara gli spazi e le modalità d’uso degli spazi favorisce un migliore e più tempestivo controllo da parte delle forze dell’ordine e dei soggetti preposti alla verifica del rispetto delle consessioni di suolo pubblico. L’ormai prossimo arrivo dei nuovi 30 vigili urbani dedicati ai controlli nelle aree a più alta intensità turistica consentirà di vigilare sul rispetto delle nuove regole”.

“A breve – aggiunge l’Assessore Carta – saranno attuati altri provvedimenti sulla rigenerazione urbana di questi due preziosi assi per renderli sempre più sicuri e belli, attrattivi e in grado di accogliere al meglio le persone che scelgono di passeggiare o di godere delle numerose attrazioni culturali. Anche la pavimentazione dei due assi sarà oggetto di un prossimo intervento di miglioramento, in corso di verifiche tecniche e finanziarie, per renderla più adeguata alla nuova configurazione”

“La sicurezza, la qualità e la regolamentazione del centro storico è una delle proprietà del mio mandato – dichiara il Sindaco Roberto Lagalla – per ridare piena dignità a una delle aree più attrattive della città. Per questo motivo abbiamo lavorato per avere tutte le migliori condizioni per poter introdurre regole più stringenti a tutela delle persone e degli spazi lungo via Maqueda e via Vittorio Emanuele. La segnalazione inequivocabile degli spazi dedicati ai dehors consentirà di facilitare i controlli e permetterà agli stessi esercenti di avere sicurezza nella collocazione degli arredi. Il centro storico è cambiato e quindi servono nuove e più adeguate regole di comportamento civico per rispettarne la bellezza e renderlo attrattivo e sicuro”

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).